Что представляет собой жизнь эраста

Гость: Гость:

Эраст - богатый дворянин: "...Эраст был довольно богатый дворянин..." Эраст - молодой человек, хорошо одетый и приятный на вид: "...Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида..." У Эраста доброе лицо и нежные, приятные глаза: "...У него такое доброе лицо, такой голос…" "...взглянешь на меня умильными своими глазами..." Эраст - добрый, ласковый человек: "...добрый, ласковый барин..." "...добрым сердцем, добрым от природы..." "...Ах, Лиза! Как он хорош и добр!.." "...ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну..." Эраст - улыбчивый человек: "...спросил он с улыбкою..." Эраст - щедрый человек. Так, вместо 5 копеек он предлагает Лизе рубль за ландыши: "...Это слишком дешево. Вот тебе рубль..." (хочет дать Лизе рубль за цветы) "...хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены..." (за Лизину работу)