Что происходит с водой когда она превращается в лёд сжимается расширяется или сохраняет прежний вид
Окружающий мир
Что происходит с водой когда она превращается в лёд сжимается расширяется или сохраняет прежний вид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда вода превращается в лёд она расширяется
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