Решите пожалуйста иррациональное уравнение корень 11-2х=4-х.Объясните,почему при проверке корней достаточно было бы убедиться,что 4-х gt;= 0 Заранее спасибо

Алгебра

Решите пожалуйста иррациональное уравнение корень 11-2х=4-х.Объясните,почему при проверке корней достаточно было бы убедиться,что 4-х gt;= 0 Заранее спасибо

Автор: Гость