Решите пожалуйста иррациональное уравнение корень 11-2х=4-х.Объясните,почему при проверке корней достаточно было бы убедиться,что 4-х gt;= 0 Заранее спасибо
Алгебра
Решите пожалуйста иррациональное уравнение корень 11-2х=4-х.Объясните,почему при проверке корней достаточно было бы убедиться,что 4-х gt;= 0 Заранее спасибо
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