Подчеркнуть подлежащие и сказуемое черёмуха расцвела лишь в первых числах июня , ?? сирень ещё позже

Русский язык

Подчеркнуть подлежащие и сказуемое черёмуха расцвела лишь в первых числах июня , ?? сирень ещё позже

Автор: Гость