Подчеркнуть подлежащие и сказуемое черёмуха расцвела лишь в первых числах июня , ?? сирень ещё позже

Русский язык
Подчеркнуть подлежащие и сказуемое черёмуха расцвела лишь в первых числах июня , ?? сирень ещё позже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черемуха расцветала, сирень еще позже
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