Пж помогите 496 упражнение
Математика
Пж помогите 496 упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-4=6см между центрами окружностей
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