Что произойдет с эритроцитами при погружении их в физиологический раствор? а)в ра??твор с водой? б) в раствор 9% NaCl

Биология

Что произойдет с эритроцитами при погружении их в физиологический раствор? а)в ра??твор с водой? б) в раствор 9% NaCl

Автор: Гость