Что произойдет с эритроцитами при погружении их в физиологический раствор? а)в ра??твор с водой? б) в раствор 9% NaCl

Биология
Что произойдет с эритроцитами при погружении их в физиологический раствор? а)в ра??твор с водой? б) в раствор 9% NaCl
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