Что произойдет с показанием амперметра, если сопротивление участка цепи увеличиться в 10 раз?

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Сила тока в цепи прямо пропорциональна напраяжению, приложенному к участку цепи, и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. I = U/R. Это закон Ома. Измерительный прибор не должен менять параметры цепи, то есть, при его включении сила тока не должна измениться. Но каким бы совершенным ни был прибор, амперметр, у него есть сопротивление. Поэтому оно должно быть как можно меньшим, чтобы изменения силы тока при его включении были очень незначительны.