Две черепахи поползли от дерева в противоположные стороны Скорость одной 5м/мин д??угой 4м/мин Можно ли сказать на каком расстояние друг от друга будут черепахи через 3 мин ?

Математика
Две черепахи поползли от дерева в противоположные стороны Скорость одной 5м/мин д??угой 4м/мин Можно ли сказать на каком расстояние друг от друга будут черепахи через 3 мин ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 + 4 = 9 м/мин2) 9 * 3 = 27 м расстоянии друг от друга черепахи чере 3 минут.

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