Две черепахи поползли от дерева в противоположные стороны Скорость одной 5м/мин д??угой 4м/мин Можно ли сказать на каком расстояние друг от друга будут черепахи через 3 мин ?

Математика

Две черепахи поползли от дерева в противоположные стороны Скорость одной 5м/мин д??угой 4м/мин Можно ли сказать на каком расстояние друг от друга будут черепахи через 3 мин ?

Автор: Гость