Номер 7, перевести с английского на русский

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Должны ли мы выжить? Люди загрязняли планету, на которой они жили в течение многих лет. Результат очень печальный. Мы все живем в загрязненном мире. Загрязнение началось небольшое, но тогда оно начало расти, и скоро мы все будем в опасности. Пришло время, чтобы спасти нашу планету, чтобы защитить людей, животных и растений от смерти. Во-первых все страны должны иметь сильное загрязнение контроля, для защиты животных и растений. Правительства должны нести ответственность за защиту природы. Сегодня закон в некоторых странах "загрязнитель должен платить". а человек который повреждает деревья,животных, он также должен платить. ", к сожалению, такие хорошие законы не всегда работают. Ученые часто встречаются и говорят о помощи природе, и политиков во многих странах слушают и начинают говорить об этом тоже. Страны могут открыть национальные парки. Они большие и, как правило, очень красивые места без зданий. это дома для животных