Почему в россии сложилось две культуры дворянская и крестьянская? Какая по форме ?? содержанию была национальной?
История
Почему в россии сложилось две культуры дворянская и крестьянская? Какая по форме ?? содержанию была национальной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, крестьянская была более национальной, т.к. дворяне старались быть похожими на европейцев: использовали европейскую моду, говорили похоже.. А крестьяне сохраняли все русское
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