Вычислите объем углекислого газа, выделившегося при взаимодейтсвии раствора кар??оната натрия с раствором, содержащим 15 г соляной кислоты. Помогите пожалуйста

Химия

Вычислите объем углекислого газа, выделившегося при взаимодейтсвии раствора кар??оната натрия с раствором, содержащим 15 г соляной кислоты. Помогите пожалуйста

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