Какие черты жанра сказания о Кише можно отметить ?

Литература
Какие черты жанра сказания о Кише можно отметить ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайна Киша была в том, что он скатывал полоску китового уса, прятал ее в кусочек тюленьего жира и бросал эту приманку медведю, Медведь проглатывал шарик, китовый ус распрямлялся, медведь слабел от боли, и охотник легко справлялся с ним. Народ племени стал благоденствовать, потому что не было голода и была уверенность, что завтра мясо будет разделено по справедливости, и люди будут сытыми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения 4(2-3х)+7(6х+1)-9(9х+4)=30
Ответить
Русский язык
Найдите ошибки в приведённых предложениях. 1. Я не только купил книгу, но и нескол??ко брошюр. 2.В центре города воздвигли мемориальный памятни...
Ответить
Биология
Составьте характеристику плаунов, хвощей, папоротников по плану План: 1. Количество видов. 2. Особенности строения. 3. Представители.
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!Нужно выписать 10 предложений из рассказа Бирюк с обусловленными причастными оборотами.ПОМОГИТЕ!!!
Ответить
Математика
На 2 опытных участках высадили тюльпаны на одном 960 луковиц на другом 640 на каждом квадратном метре высадили одинаковое число луковиц площадь пер...
Ответить