Какие черты жанра сказания о Кише можно отметить ?
Литература
Какие черты жанра сказания о Кише можно отметить ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайна Киша была в том, что он скатывал полоску китового уса, прятал ее в кусочек тюленьего жира и бросал эту приманку медведю, Медведь проглатывал шарик, китовый ус распрямлялся, медведь слабел от боли, и охотник легко справлялся с ним. Народ племени стал благоденствовать, потому что не было голода и была уверенность, что завтра мясо будет разделено по справедливости, и люди будут сытыми.
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