Какие черты жанра сказания о Кише можно отметить ?

Гость: Гость:

Тайна Киша была в том, что он скатывал полоску китового уса, прятал ее в кусочек тюленьего жира и бросал эту приманку медведю, Медведь проглатывал шарик, китовый ус распрямлялся, медведь слабел от боли, и охотник легко справлялся с ним. Народ племени стал благоденствовать, потому что не было голода и была уверенность, что завтра мясо будет разделено по справедливости, и люди будут сытыми.