Что привлекает и что отталкивает нас в действиях декабристов?

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Декабристы ,интересная тема ,начну ,пожалуй, с "привлекания". Что привлекало в шествиях декабристов? Что обычно привлекает в социалистах-решительность и бесповоротность действий. Революция ?Да! Что еще? Все декабристы это дворяне, дворяне, в кои-то веки пытавшиеся помочь крестьянам, не очень конечно жаждавших помощи ,но все же. Привлекает то, что проблемами России они в первую очередь считали крепостное право и нищенское существование крестьян. Привлекает то, что фактически впервые в России, царской России кто-то решился на бунт, революции, как должно было быть. Отталкивает, ну, в первую очередь было сказано то, что декабристы видели суть проблемы-крепостное право, но не зрели в корень проблемы-безынициативность русских, в том числе крестьян. Русским, чтобы расшевелиться нужен толчок , пропаганда , голод или еще что-то, но мы знаем ,что их просили не вмешиваться в ход событий. Еще отталкивают идеи Рылеева-убить царя. Крепостное право-крепостным правом, но вот царя не надо трогать, даже думать об этом. Вывод: Притягивает-решительность, созидание народу, смелость(против царя пойти), в своем роде героичность. Отталкивает-чрезмерная жестокость некоторых участников, неогранизованность, хрупкость огранизма Трубецкого(шутка,как бы...), а так же недальновидность. Надеюсь помог,vivat!