Что привлекает и что отталкивает нас в действиях декабристов?
История
Что привлекает и что отталкивает нас в действиях декабристов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Декабристы ,интересная тема ,начну ,пожалуй, с "привлекания". Что привлекало в шествиях декабристов? Что обычно привлекает в социалистах-решительность и бесповоротность действий. Революция ?Да! Что еще? Все декабристы это дворяне, дворяне, в кои-то веки пытавшиеся помочь крестьянам, не очень конечно жаждавших помощи ,но все же. Привлекает то, что проблемами России они в первую очередь считали крепостное право и нищенское существование крестьян. Привлекает то, что фактически впервые в России, царской России кто-то решился на бунт, революции, как должно было быть. Отталкивает, ну, в первую очередь было сказано то, что декабристы видели суть проблемы-крепостное право, но не зрели в корень проблемы-безынициативность русских, в том числе крестьян. Русским, чтобы расшевелиться нужен толчок , пропаганда , голод или еще что-то, но мы знаем ,что их просили не вмешиваться в ход событий. Еще отталкивают идеи Рылеева-убить царя. Крепостное право-крепостным правом, но вот царя не надо трогать, даже думать об этом. Вывод: Притягивает-решительность, созидание народу, смелость(против царя пойти), в своем роде героичность. Отталкивает-чрезмерная жестокость некоторых участников, неогранизованность, хрупкость огранизма Трубецкого(шутка,как бы...), а так же недальновидность. Надеюсь помог,vivat!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Выпиши существительное ,определение к которому употреблено в переносном значени??:черная мысль,черная занавеска,черный дом,черный автобус
Математика
Дедушка на ослике перевез 24 мешка с картошкой,кладя каждый раз на тележку по 4 мешка. Сколько мешков дедушка должен класть ослику на тележку ,чтоб...
Литература
Написать сочинение по Евгению Онегину на тему: Почему дружба Онегина с Ленским пр??вела к трагической развязке?
Русский язык