Помогите с переводом срочно.Плииз
Английский язык
Помогите с переводом срочно.Плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сер исак ньютон всемирно известный английский учёный, который посвятил свою жизнь математике, физике, астрономии и другим наукам. ньютон открыл закон гравитации и многие другие законы,он открыл много важных теорий
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