Написать сочинение по Евгению Онегину на тему: Почему дружба Онегина с Ленским пр??вела к трагической развязке?

Литература
Написать сочинение по Евгению Онегину на тему: Почему дружба Онегина с Ленским пр??вела к трагической развязке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти двое были противоположностью друг друга, начиная от характеры и приоритетов и заканчивая элементарным поведением в обществе, а также на пути их дружбы встал вопрос чести и мужского достоинства (ситуация с Ольгой Лариной). Поэтому рано или поздно они должны были "столкнуться".
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