Написать сочинение по Евгению Онегину на тему: Почему дружба Онегина с Ленским пр??вела к трагической развязке?

Гость: Гость:

Эти двое были противоположностью друг друга, начиная от характеры и приоритетов и заканчивая элементарным поведением в обществе, а также на пути их дружбы встал вопрос чести и мужского достоинства (ситуация с Ольгой Лариной). Поэтому рано или поздно они должны были "столкнуться".