Выпиши существительное ,определение к которому употреблено в переносном значени??:черная мысль,черная занавеска,черный дом,черный автобус
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Выпиши существительное ,определение к которому употреблено в переносном значени??:черная мысль,черная занавеска,черный дом,черный автобус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрная мысль(мысль не имеет цвета, тут выражен плохой характер мысли и поэтому говорят образно чёрная мысль)
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