На катере 45 посадочных мест в лодке в 5 раз меньше Сколько человек могут увезти катер и моторная лодка
Математика
На катере 45 посадочных мест в лодке в 5 раз меньше Сколько человек могут увезти катер и моторная лодка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45/5 = 9 мест в лодке 45+9 = 54 человека могут увезти лодка и катер
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