На катере 45 посадочных мест в лодке в 5 раз меньше Сколько человек могут увезти катер и моторная лодка

Математика

На катере 45 посадочных мест в лодке в 5 раз меньше Сколько человек могут увезти катер и моторная лодка

Автор: Гость