Отличительные особенности танцев: полонез, мазурка, полькаполька.
Музыка
Отличительные особенности танцев: полонез, мазурка, полькаполька.
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Полька полька полонез
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