Помогите пожалуйста! Напишите название.
Химия
Помогите пожалуйста! Напишите название.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пентадиен-1,3 2. Пентадиен-1,2 3. 2-метилпентадиен-1,3 4. 4-метилпентадиен-1,2 5. 2-метилбутен-1 6. 4-метилпентен-2 7. 2-метилпентен-1 8. 5-метилгексен-2 9. 2,4-диметилпентен-1 10. 2,4-диметилгексен-2 11. Пропен (пропилен) 12. 2-метилпропан (изобутан) 13. Бутен-2 14. Циклобутан 15. 2-метилпропен 16. Метилциклобутан 17. Пропин 18. Бутин-1 19. Гексин-2 20. Бутин-1 21. Пропин 22. Гексин-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В чистом поле, в белом поле Было все белым-бело, Потому что это поле Белым снего?? замело. И стоял в том белом поле Белоснежный белый дом...
Математика
Сейчас между зайцем и собакой 30 метров .Через какое время собака догонит зайца если скорость собаки 10 м/с. А зайца 7 м /с
Математика