(y-1)(y^2+2y-4) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Алгебра
(y-1)(y^2+2y-4) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y^3+2y²-4y-y²-2y+4= =y^3+y²-6y+4,
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