VI. Подобрав проверочные слова, вставьте пропущенные буквы Л…нейный, ст…ловый, м…ловой, п…хучий, д…ревянный, л…сной, скр…пучий, в…черний, ст…льной, в…сёлый.

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VI. Подобрав проверочные слова, вставьте пропущенные буквы Л…нейный, ст…ловый, м…ловой, п…хучий, д…ревянный, л…сной, скр…пучий, в…черний, ст…льной, в…сёлый.
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Гость:
Линейный ,столовый,меловой,пахучий,деревянный,лесной,скрипучий,вечерний,стальной 
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