VI. Подобрав проверочные слова, вставьте пропущенные буквы Л…нейный, ст…ловый, м…ловой, п…хучий, д…ревянный, л…сной, скр…пучий, в…черний, ст…льной, в…сёлый.
Русский язык
VI. Подобрав проверочные слова, вставьте пропущенные буквы Л…нейный, ст…ловый, м…ловой, п…хучий, д…ревянный, л…сной, скр…пучий, в…черний, ст…льной, в…сёлый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейный ,столовый,меловой,пахучий,деревянный,лесной,скрипучий,вечерний,стальной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
Вычислите объем углекислого газа, выделившегося при взаимодейтсвии раствора кар??оната натрия с раствором, содержащим 15 г соляной кислоты. Помог...
Математика
Составь выражение к задачи С двух яблонь собрали м кг яблок,причём с первой яблони собрали на 45 кг яблок больше. Сколько яблок сняли с каждого д...