В такси Может сесть 4 пассажиров в маршрутном такси умещается 7 раз больше пассажи??ов На сколько больше пассажиров может сесть маршрутное такси
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В такси Может сесть 4 пассажиров в маршрутном такси умещается 7 раз больше пассажи??ов На сколько больше пассажиров может сесть маршрутное такси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7 * 4 =28 ( п ) - умещается в маршрутное такси 2) 28 - 4 = 24 ( п ) Ответ : на 24 пассажира может сесть в маршрутное такси
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