В такси Может сесть 4 пассажиров в маршрутном такси умещается 7 раз больше пассажи??ов На сколько больше пассажиров может сесть маршрутное такси

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В такси Может сесть 4 пассажиров в маршрутном такси умещается 7 раз больше пассажи??ов На сколько больше пассажиров может сесть маршрутное такси

Автор: Гость