Срочно ! Помогите ! Пожалуйста ! Имеет ли атомное строение кислород ?
Химия
Срочно ! Помогите ! Пожалуйста ! Имеет ли атомное строение кислород ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же нет Так как это атомное строение ключевое слово атомное мой ответ нет
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