Что сделал Сократ?я просто не могу найти
История
Что сделал Сократ?я просто не могу найти
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Гость:
Учение его знаменует поворот в философии - от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека
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