Что такое амебоидное двидение? a) движение ложеножками b) движение конечностями c) движение жгутиками d) движение плавниками?

Биология
Что такое амебоидное двидение? a) движение ложеножками b) движение конечностями c) движение жгутиками d) движение плавниками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение ложноножками
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