Номер 152 помагите спасибо зарание

Математика
Номер 152 помагите спасибо зарание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)62 дес 2)62 см 3)62м 4)75 дес 6 едениц 5)75 см 6 мм 6)75м 6 дм 7)10м 8)25км 9)6м
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