Мальчик шел со скоростью 5 км в час. какое растояние он прошел за 3часа
Математика
Мальчик шел со скоростью 5 км в час. какое растояние он прошел за 3часа
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Гость:
5*3=15 км Ответ: 15 км
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