Ответьте на вопросы ІІІ деңгей
Қазақ тiлi
Ответьте на вопросы ІІІ деңгей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Адамдар сыйлыкты ризашылыкпен кабылдайды 2) Сыйлыкты мейиримдиликпен кабылдау керек 3) Сыйлыкты ашу керек ойткени сен биле алмайсын не сол сыйлыкта жатыр 4)Мен сыйлыкты ризашылыкпен, рахметпен кабылдаймын.
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