Прямые АВ и АМ, пересекаясь в точке А, образуют четыре угла, один из которых равен 28 градусов. Найдите остальные три угла
Геометрия
Прямые АВ и АМ, пересекаясь в точке А, образуют четыре угла, один из которых равен 28 градусов. Найдите остальные три угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один угол равен28°⇒ вертикальный с ним равен 28°, а смежный: 180°-28°=152° Ответ: 28°;152°;152°.
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