Прямые АВ и АМ, пересекаясь в точке А, образуют четыре угла, один из которых равен 28 градусов. Найдите остальные три угла

Геометрия

Прямые АВ и АМ, пересекаясь в точке А, образуют четыре угла, один из которых равен 28 градусов. Найдите остальные три угла

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