Замени их сходными словами по значению словами с орфограммой буквами не произнос??мых согласных в корне слова.Запиши свои слова. Обрати внимание слова должны отвечать на вопросы какой? какая? обозначь орфограмму Правдивый ответ...
Русский язык
Замени их сходными словами по значению словами с орфограммой буквами не произнос??мых согласных в корне слова.Запиши свои слова. Обрати внимание слова должны отвечать на вопросы какой? какая? обозначь орфограмму Правдивый ответ, здешний житель, знаменитый писатель, пасмурный день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здешний житель - местный (место) Знаменитый писатель - известный (весть) Пасмурный день - неясный (ясно) Правдивый ответ - честный (честь) Как то так
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