Замени их сходными словами по значению словами с орфограммой буквами не произнос??мых согласных в корне слова.Запиши свои слова. Обрати внимание слова должны отвечать на вопросы какой? какая? обозначь орфограмму Правдивый ответ...

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Замени их сходными словами по значению словами с орфограммой буквами не произнос??мых согласных в корне слова.Запиши свои слова. Обрати внимание слова должны отвечать на вопросы какой? какая? обозначь орфограмму Правдивый ответ, здешний житель, знаменитый писатель, пасмурный день.

Автор: Гость