Запишите союзы, которыми могут соединятся однородные члены предложения. Составьте предложение с однородными членами, использовав один из союзов.

Русский язык
Запишите союзы, которыми могут соединятся однородные члены предложения. Составьте предложение с однородными членами, использовав один из союзов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Союз: и. Солнышко светило ярко и чудесно.
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