Запишите союзы, которыми могут соединятся однородные члены предложения. Составьте предложение с однородными членами, использовав один из союзов.
Русский язык
Запишите союзы, которыми могут соединятся однородные члены предложения. Составьте предложение с однородными членами, использовав один из союзов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Союз: и. Солнышко светило ярко и чудесно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Эссе (на один лист) надо ответить на вопрос: Чтобы мне хотелось перенести из Пушкинского лицея в современную школу?
Биология
Английский язык
Русский язык
Замени их сходными словами по значению словами с орфограммой буквами не произнос??мых согласных в корне слова.Запиши свои слова. Обрати внимание сл...