Запишите союзы, которыми могут соединятся однородные члены предложения. Составьте предложение с однородными членами, использовав один из союзов.

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Запишите союзы, которыми могут соединятся однородные члены предложения. Составьте предложение с однородными членами, использовав один из союзов.

Автор: Гость