На какую тему даны пословицы? О чём предупреждает каждая из них? 1. Дружбу за деньги (не)купиш(?). 2. Дружбу надо береч(?) 3.Плохой друг что тень:в солнечный день (не)отвяжеш(?), в ненастный-(не)найдёш(?) Подчеркни орфограм...
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На какую тему даны пословицы? О чём предупреждает каждая из них? 1. Дружбу за деньги (не)купиш(?). 2. Дружбу надо береч(?) 3.Плохой друг что тень:в солнечный день (не)отвяжеш(?), в ненастный-(не)найдёш(?) Подчеркни орфограммы в глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На тему дружба дружбу за деньги НЕ купишЬ дружбу надо беречЬ плохой друг что тень: в солнечный день НЕ отвяжешЬ, в ненастный НЕ найдёшЬ
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