Что такое анти демократический режим ? Определение

Обществознание
Что такое анти демократический режим ? Определение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 это способ функционирования политической системы общества, основанный на признании народа в качестве главного источника власти, на его праве участвовать в решении общественных и государственных дел и наделении граждан широким кругом прав и свобод.
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