Что такое анти демократический режим ? Определение
Обществознание
Что такое анти демократический режим ? Определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это способ функционирования политической системы общества, основанный на признании народа в качестве главного источника власти, на его праве участвовать в решении общественных и государственных дел и наделении граждан широким кругом прав и свобод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить эту задачу:было в ящике 32 кг печенья привезли на 56 кг больше , чем было осталось ? Сколько осталось кг печенье в ящике?