Что такое апендактомия?

Биология
Что такое апендактомия?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Апендактомия - удаление червеобразного отростка
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