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Что такое апендактомия?
Биология
Что такое апендактомия?
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Ответ(ы):
Гость:
Апендактомия - удаление червеобразного отростка
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Плиииизззззззз! Помогите!☺☺☺☺☺ Аааааааа! SOS!!!
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