Что такое авторский замысел?
Литература
Что такое авторский замысел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замысел авторский - первая ступень творческого процесса; возникающее в воображении писателя до начала непосредственной работы над художественным произведением представление о содержании и форме будущего произведения...
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