Что такое бесполое размножение? Раздражимость? Биология 7 класс
Биология
Что такое бесполое размножение? Раздражимость? Биология 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполое размножение - вид размножения, которое происходит без участия половых клеток(следующее поколение развивается из соматических клеток) раздражимость- способность организмов реагировать на воздействия окружающей их среды
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