Что такое человек сфера
Обществознание
Что такое человек сфера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек - это живое разумное социальное существо, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. С фер а - это это геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки (центра сферы).
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