Что такое человек сфера

Обществознание
Что такое человек сфера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек - это живое разумное социальное существо, субъект  общественно-исторической деятельности и культуры. С фер а - это это геометрическое место  точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки  (центра  сферы).
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