Что такое драматическая повесть?

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Что такое драматическая повесть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Драма. Повесь с элементами драмы. Загугли да и все
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