Что такое фаг? (объясните пожалуйста)

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Что такое фаг? (объясните пожалуйста)
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Гость:
Фаг- вирус, бактериофаг 
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