Что такое фольклорные формы

Математика
Что такое фольклорные формы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Частушки,загадки,игры ,потешки,прибаутки, пословицы.Различные формы выражения малого фольклорного жанра. Или же небольшие по объёму фольклорные произведения. Если нужны сами определения этих форм припишите к вопросу.
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