Что такое форма слова

Русский язык
Что такое форма слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма слово это если я не ошибаюсь приставка ,суффикс,окончание и основа слова
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