Что такое геграфические координаты? Срочно!

География
Что такое геграфические координаты? Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географические координаты - величины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана (географическая широта и географическая долгота) . Географи́ческие координа́ты определяют положение точки на земной поверхности (в узком смысле) или, более широко, в географической оболочке. Географические координаты строятся по принципу сферических. Аналогичные координаты применяются на других планетах, а также на небесной сфере.
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