5 сложных вопроса по словесности по теме 5 подвигов Геракла
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5 сложных вопроса по словесности по теме 5 подвигов Геракла
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Как вы помните, Геракл совершил подвиги в определённой последовательности. восстановите последовательность подвигов Геракла. Правильный ответ: 1. Немейский лев. 2. Лернейская гидра. 3. Стимфалийские птицы. 4. Керинейская лань. 5. Эриманфский вепрь. 6. Авгиевы конюшни. 7. Критский бык. 8. Кони Диомеда. 9. Пояс Ипполиты. 10. Коровы Гериона. 11. Цербер. 12. Яблоки Гесперид. 2. Кому служил Геракл, выполняя 12 подвигов? (Эврисфею) 3. Сколько голов было у гидры? (9) 4. Кто помог Гераклу одолеть гидру? (Иолай – племянник Геракла) . 5. Кому принадлежала керинейская лань? (Артемиде) .
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