Определите спряжение глаголов петь,любить,хранить,белеть,бороться мастерить,бри??ь,стелить,дышать,обидеть,кричать,писать,дарить,уступать
Русский язык
Определите спряжение глаголов петь,любить,хранить,белеть,бороться мастерить,бри??ь,стелить,дышать,обидеть,кричать,писать,дарить,уступать
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