Сравните,,Сказку о царе Берендее''В.А.Жуковского и ,,Сказку о царе Салтане''С.А.Пушкина в чём сходства и различия ? нужно много противопоставлений и схожестей , желательно таблица , но можно итак !
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Сравните,,Сказку о царе Берендее''В.А.Жуковского и ,,Сказку о царе Салтане''С.А.Пушкина в чём сходства и различия ? нужно много противопоставлений и схожестей , желательно таблица , но можно итак !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке о царе Салтане Царь поженился на царевне и у них родился сын а в сказке о царе Берендее царевна не могла родить ребенка в этих двух сказках отличаются некоторые герои у сказок разные сюжеты
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