Автомобиль ,двигаясь с ускорением 0,6м\с2 через 10 с достиг скорости 36км\ч.Какой была начальная скорость авто?
Физика
Автомобиль ,двигаясь с ускорением 0,6м\с2 через 10 с достиг скорости 36км\ч.Какой была начальная скорость авто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30кмч ааааааааааааааааааааааааааааа
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