Автомобиль ,двигаясь с ускорением 0,6м\с2 через 10 с достиг скорости 36км\ч.Какой была начальная скорость авто?

Физика

Автомобиль ,двигаясь с ускорением 0,6м\с2 через 10 с достиг скорости 36км\ч.Какой была начальная скорость авто?

Автор: Гость