Какие средства тушения пожаров вам известны? как ими правильно пользоваться?

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Воздействие на поверхность горящих материалов охлаждающими огнетушащими средствами; Создание между зоной горения и горючими материалами или воздухом изолирующего слоя из огнетушащих средств; Торможение скорости реакции горения воздействием на нее химическими огнетушащими средствами; Создание между зоной горения и другими объектами или вокруг нее газовой или паровой среды. К охлаждающим средствам можно отнести воду, водные растворы различных солей и углекислоту в снегообразном виде.К разбавляющим средствам относятся углекислый газ, азот, водяной пар.К изолирующим средствам – различные пены, огнетушащие порошки, песок.Огнетушащими средствами химического торможения горения являются бромистый этилен и др. средства.