Помогите, пожалуйста. Напишите мини-сочинение на тему "Как биология связана с эстетикой человека?"
Биология
Помогите, пожалуйста. Напишите мини-сочинение на тему "Как биология связана с эстетикой человека?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биология связана с эстетикой человека. Если биология - наука о живых организмах, эстетика - наука о красоте, внешнем облике кого-чего-либо, категориях "прекрасное"-"безобразное". Биология и эстетика -две "пересекающиеся" науки. Чтобы человеку быть эстетически привлекательным, ему важно сохранять здоровье и целостность своего организма.
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