Что такое гелий из чего он сделан ?

Химия
Что такое гелий из чего он сделан ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гелий это простой вещество. То есть сделан из самого себя)
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