Что такое граффическая схема,как определить? ПОМОГИТЕ ЗАВТРА В ШКОЛУ

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Что такое граффическая схема,как определить? ПОМОГИТЕ ЗАВТРА В ШКОЛУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графическая схема позволяет создавать различные организационные, структурные и другие схемы для графического оформления прикладного решения. Графическая схема может использоваться как сама по себе, так и отображаться в формах и отчетах.
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